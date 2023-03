Lobo-guará é flagrado correndo em avenida de Rio Preto

Uma situação inusitada e curiosa foi registrada na avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O motorista de um carro flagrou um lobo-guará correndo pela pista.

O vídeo publicado pela página ‘Aqui é Rio Preto’ mostra o animal cruzando a rua em alta velocidade, aparentando estar com medo do automóvel.

Ao sbtinterior.com, o capitão da Polícia Ambiental, Luiz Octávio Cavalheiro, analisou a situação.

“Pelo nosso conhecimento e analisando o vídeo, com certeza o animal estava com medo. A gente entende que a pessoa que fez a filmagem não agiu na maldade, porque o fato é inusitado. O logo-guará é um animal lindo, alto, imponente, mas, pelo carro estar em velocidade baixa, acompanhando o animal, acaba deixando o lobo assustado, ele corre desengonçado e atravessa na contramão da via. Um carro que vinha naquela direção poderia ter atropelado ele”, explica.

Ainda de acordo com o capitão da PM Ambiental, os animais silvestres estão aparecendo nas vias urbanas com frequência por diversos motivos.

“Alguns deles seriam porque há a proteção permanente das áreas de preservação, isso é um ponto positivo. Os condomínios estão próximos das matas que estão preservadas. Tem também rios e córregos que passam pela cidade, os animais buscam água para beber. Outro fator é o olfato. Os animais sentem o cheiro dos alimentos no lixo e procuram comida, é mais fácil do que caçar. No caso do lobo-guará, é um animal que gosta muito de frutas, é um alimento muito fácil de encontrar”, diz.

O segundo fator, ainda de acordo com o capitão, é algo que sempre existiu.

“É a ocupação do ser humano no habitat do animal. Isso sempre existiu. O ser humano sempre degradou a natureza, mas hoje também temos diversas iniciativas de preservação e oferta de proteção a esses animais e a natureza”, ressalta.

Cavalheiro orienta que a população tenha cautela ao se deparar com animais silvestres na rua e no ambiente doméstico.

“O importante é nunca acuar o animal, nunca deixá-lo assustado. Dependendo do animal, ele ataca. Então, é agir naturalmente, respeitar o espaço do bicho e acionar o policiamento”, finaliza.

SBT Interior