Live de samba auxilia Santa Casa de Votuporanga

Os artistas arrecadaram 200 quilos de macarrão, mais de 30 litros de detergente e dinheiro. “Eu quero agradecer imensamente a todos que ajudaram. O pouco com Deus é muito, espero ter ajudado o Hospital, que tanto necessita”, disse Albano.

Já dizia Dorival Caymmi: “Quem não gosta do samba, bom sujeito não é… É ruim da cabeça ou doente do pé”. A live solidária do cantor Albano e seus amigos reuniu mais de 1,7 mil visualizações, pessoas dispostas a contribuir com a Santa Casa de Votuporanga.

A apresentação durou três horas e contou com o patrocínio de diversas empresas: Lava Car Lima; Funilaria Lima; Sorveteria Skimo; Móveis Popular; Agroara; Marcelo Supermercado; Barbearia San Mello; Neto Multimarcas; Supermercados Porecatu; Bar do Ticão; Competência do Apito; Hidroleve; Suco do Alex; Padaria Café Colonial; Galeria do Suco; Motorista Juliana e Cantoia Figueiredo Empreendimentos.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “É um grupo de Votuporanga, que se dedicou à nossa causa em pleno domingo. Essa apresentação vai beneficiar nossos pacientes, auxiliando na manutenção dos atendimentos. Nosso muito obrigado aos patrocinadores, aos músicos e também a todos que puderam contribuir”, finalizou.