Liga de golfe dos EUA anuncia retorno de competições

PGA TOUR volta a ser disputado em junho.

O PGA TOUR, liga profissional de golfe dos Estados Unidos, anunciou uma modificação no calendário das competições do circuito Korn Ferry Tour da temporada 2019/2020. Com isso, os quatro primeiros eventos vão ocorrer sem a presença de público. A reestreia será no torneio Charles Schwab Challenge, no Texas, em 8 de junho. As competições estão interrompidas desde 12 de março, quando foi cancelado o The Players Championship por causa a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“A saúde e segurança de todos os associados ao PGA TOUR e nossa comunidade global continuam sendo nossa prioridade número 1 e esperamos ser os responsáveis [com responsabilidade] pelo retorno das coisas que tanto amamos neste mundo. Acreditamos que o anúncio de hoje seja um passo positivo para os nossos fãs e jogadores que anseiam pelo futuro. Porém, como já dissemos em diversas ocasiões, as competições voltarão apenas [em trabalho contínuo com nossos torneios, parceiros e comunidades] quando for considerado seguro de acordo com as autoridades de saúde pública”, disse o comissário da liga e golfe dos EUA, Jay Monahan.

O PGA TOUR também apresentou a data do início da temporada de outono (no hemisfério norte) 2020-2021. A estreia está agendada para o dia 7 setembro, no Safeway Open, na Califórnia. A entidade prometeu divulgar em breve o cronograma de outras competições, entre elas o PGA TOUR Latinoamerica, que é o circuito disputado na América Latina.

A entidade estabelece o retorno dos torneios mesmo em meio a números alarmantes registrados que fazem dos Estados Unidos o país mais impactado pela pandemia no mundo.

FONTE: Informações | Agência Brasil