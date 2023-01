Leilão de gado em prol do HB acontecerá em Macedônia

Será dia 12 de março, a partir das 13h30min, na propriedade Santos Reis

Com o objetivo de colaborar com o Hospital de Base de São José do Rio Preto que, dentre tantos pacientes, atende a população de Macedônia.

“Convidamos todos da nossa região para colaborar com nosso Leilão. Nossa principal meta é ajudar o Hospital de Base e poder retribuir tanto carinho que sempre destina aos seus pacientes. Cada dia mais, é de suma importância, nos unirmos para ajudar o próximo! Fica nosso convite: colabore com o Leilão, colabore com o Hospital de Base! Muito obrigado!” Fica o convite do prefeito, Reginaldo Marcomini.