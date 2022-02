Laudo aponta que jovem achada em rio após avisar pai sobre acidente morreu por afogamento, diz polícia

Corpo de Kathia Oliveira, de 22 anos, foi encontrado a cerca de 1 km do local onde o carro dela foi achado três dias antes, entre Águas de Santa Bárbara e Iaras (SP). Polícia segue com as investigações.