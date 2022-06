Ladrões são presos após arrastão em quatro cidades da região

Dois ladrões foram presos em flagrante nesta quarta-feira (15/06/2022), depois de fazerem um arrastão em quatro cidades da nossa região. Em menos de quatro horas, eles cometeram seis crimes.

Segundo a Polícia Militar, logo pela manhã a dupla teria furtado um Uno em um bairro de São José do Preto (SP). Em seguida eles teriam abandonado o veículo e furtado um Fiat Elba, próximo da Avenida Potirendaba, também em Rio Preto.

Na sequência, os bandidos seguiram até uma residência, que fica no bairro Jardim dos Eucaliptos, em Potirendaba, tocaram o interfone e invadiram o local. A dona conta que eles não sabiam que tinha gente em casa.

“Eles pularam o portão e entraram pela janela da sala, quando eu dei de cara com um deles já dentro da sala e eu comecei a gritar. Ele abriu a porta da sala, me trancou dentro da casa e fugiu”, explica a vítima que, por segurança, não será identificada.

Ainda em Potirendaba, os ladrões abandonaram o Elba e furtaram um Uno na rua Tiradentes. Com o auxílio das câmeras de monitoramento do município, os policiais descobriram que eles seguiram para Ibirá.

Em Ibirá eles conseguiram furtar uma residência. Em seguida eles foram até Uchoa onde furtaram outro imóvel.

Ainda de acordo com a PM, policiais do Baep foram acionados e conseguiram prender a dupla em flagrante. Com eles os PMs apreenderam, além do carro, três televisões e dois notebooks furtados das residências de Uchoa e Ibirá.

N.G.V., de 31 anos, e M.P.J., de 30 anos, são de Rio Preto e estão sendo ouvidos na delegacia de Uchoa. Eles deverão permanecer presos à disposição da justiça. N.G.V. estava com benefício de saidinha temporária. Os veículos e os objetos serão devolvidos às vítimas.

A polícia vai investigar se estes ladrões são os mesmos que realizaram outro arrastão no dia 18 de março em Potirendaba. Várias residências foram furtadas no município e diversos objetos foram levados.

