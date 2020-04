Ladrões que roubavam motéis são presos durante assalto em Votuporanga

S.R.F., de 29 anos (que já era procurado pela Justiça pelo crime de furto) e, R.A.E., de 32 anos foram presos em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça.

Na noite desta quinta-feira (9), dois ladrões foram presos pela Polícia Militar, durante um assalto contra um motel próximo da Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga/SP. Os criminosos – de 29 e 32 anos – invadiram o local e renderam o proprietário e uma funcionária.

De acordo com informações, um deles estava encapuzado e simulava estar armado. Ele exigiu o dinheiro do caixa e revirou o escritório. A Polícia Militar foi chamada e surpreendeu os criminosos. Ao avistar a aproximação das viaturas, o que estava do lado de fora, correu para se esconder em um dos quartos.

Após abordados, com R.A.E., de 32 anos foi localizado a quantia de R$ 920,00 reais; já com S.R.F., de 29 anos, nada de ilícito foi encontrado, contudo em pesquisa via Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de furto.

Em seguida, após breve entrevista, R.A.E., teria confessado o roubo de uma motocicleta no bairro Aureliano, assim como o assalto contra outro motel – na data anterior.

Diante do exposto, os indivíduos foram presos e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.