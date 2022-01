O assaltante já tinha o rosto conhecido no bairro Taquarussu pelos roubos que cometia. Segundo a polícia, o suspeito pela morte dele foi preso em flagrante na época e alegou que o teria matado devido ao roubo à casa de um parente. O homem não tem relação com o assalto de setembro que terminou em agressão e foi filmado.

O vídeo em que o ladrão aparece agredindo uma vítima foi feito pela câmera de segurança da casa que foi invadida por Ermildo. As imagens registraram o momento em que o ladrão agride um homem a socos e ameaçou uma idosa, de 71 anos, no bairro Jacy, em Campo Grande (MS).

No dia do crime, o morador, de 46 anos, estava retornando de um passeio com seu cachorro quando, ao entrar na residência, se deparou com o ladrão furtando objetos. Ao perceber que havia sido descoberto, o ladrão exigiu que a vítima abrisse o portão para que ele pudesse fugir com os itens. A mãe da vítima, de 71 anos, ouviu os gritos e foi socorrer o filho. Ao se deparar com o bandido, ela foi ameaçada e obrigada a entregar o celular. Assustada, a idosa abriu o portão para o bandido, que fugiu levando vários objetos da residência.

G1