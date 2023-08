Ladrão é preso suspeito de furtar diversas residências na região

Um indivíduo de 54 anos foi preso nesta última sexta-feira, (04/08/2023), no município de Tanabi (SP), suspeito de furtar diversas residências em Ibirá e Urupês (SP). Todos os produtos ele escondia em uma residência alugada em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, após o criminoso ser preso, policiais civis de Ibirá e Urupês foram até uma residência alugada por ele, no bairro Jardim Conceição, onde encontraram televisores, ferramentas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, acessórios, relógios e também dinheiro. As investigações apontaram que em Urupês duas casas foram arrombadas, além de vários outros furtos que possam ter sido cometidos em outras cidades da região.

Ao ser preso em Tanabi, os policiais encontraram o carro dele cheio de eletrodomésticos, que ele tinha acabado de furtar de residências da cidade. As mercadorias foram apreendidas e serão submetidas ao reconhecimento das vítimas, nos próximos dias.

Segundo o delegado de Urupês, Sérgio Augusto Ugatti Durão, o passado criminal do ladrão chama a atenção.

“Após ele furtar as casas em Urupês, nossas equipes o identificaram e passaram a monitorá-lo, onde ele acabou sendo preso em Tanabi. Seus antecedentes criminais apontam cerca de 70 páginas, onde se verifica que a maioria dos crimes, que lá constam, são patrimoniais, principalmente furtos”, diz.

O autor permaneceu preso à disposição da justiça e o caso continuará sendo investigado. Gazeta do Interior