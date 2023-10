Ladrão é preso e televisão furtada é recuperada em Votuporanga

O crime foi desvendado após um transeunte abordar viatura da Polícia Militar que patrulhava pela Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e explicar suas suspeitas.

Um homem foi preso suspeito de arrombar a porta de uma casa e furtar um aparelho de televisão na Rua Guerche, bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP, na terça-feira (2.out).

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, quando um transeunte parou a viatura e relatou que um indivíduo magro adentrou a uma casa na mesma rua com uma televisão embrulhada em uma colcha.

Cientes de um furto ocorrido mais cedo pela Rua Guerche, quando um indivíduo magro pulou o muro da casa subtraindo um objeto embrulhado em uma colcha, possivelmente uma televisão, os PMs se deslocaram até a residência informada e foram atendidos pela proprietária da casa.

Após permitir a entrada da equipe no imóvel, os policiais foram no quarto do filho da moradora, onde encontraram uma televisão em cima da cama e embrulhada em uma colcha.

De volta a residência furtada, os PMs constataram que o vidro da porta da sala estava quebrado e o suspeito com o antebraço esquerdo apresentando ferimentos recentes. Questionado sobre o furto, o indivíduo relatou que estava apenas guardando a televisão para uma mulher, não sabendo passar maiores informações; em seguida, em contato com a vítima, ela reconheceu sua televisão, assim como a colcha.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Os objetos foram restituídos à vítima.