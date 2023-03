Ladrão é preso ao tentar furto em escola de Votuporanga

Acusado tentou fuga e foi capturado pela Força Tática ao cruzar a rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga

Um ladrão que invadiu o prédio de uma escola profissional em Votuporanga foi preso pela Polícia Militar ao tentar fugir, ontem (27). A ocorrência foi recebida via Central de Rádio da PM pela equipe de Força Tática, com as informações da tentativa de furto no pátio da referida instituição de ensino, tendo o ladrão pulado muro e grades.

Durante o cerco, os integrantes da FT avistaram um suspeito com as mesmas características do ladrão tentando cruzar a rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Ao ser abordado e revistado os policiais constaram ser ele um ‘velho conhecido’, com passagens policiais anteriores por furto e portava uma ferramenta utilizada para invasão.

Foi constatado que o criminoso tentou invadir o prédio educacional mediane escalada para furtar materiais elétricos. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes sendo qualificado e liberado para responder pela acusação no âmbito judicial.