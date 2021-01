Ladrão de baterias é preso pela PM e vai responder em liberdade

Um ladrão de baterias foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis após a identificação do criminoso em imagens de câmeras de segurança. O fato aconteceu nesta terça-feira, dia 5, na Rua Orozimbo Ribeiro de Melo, no bairro Vila Mariana.

Os policiais se deparam com o autor dos furtos e com ele nada de ilícito foi encontrado, mas acabou confessando que havia furtado algumas baterias e que já havia vendido para G. do Ipanema e I. do Acapulco.

Tanto G. como I., também foram abordados e confirmaram que compram as baterias de Chicão do Ipanema. I. informou que já tinha vendido a bateria para o Ferro Velho e no local a mesma também foi localizada.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial e um Boletim de Ocorrência foi lavrado e as partes dispensadas pelo delegado de plantão.

As baterias furtadas foram devolvidas para uma loja de materiais para construção e uma empresa de artefatos de cimento