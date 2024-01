KARINA DO CARMO: carreira profissional construída com muita determinação desde os 12 anos de idade

Karina do Carmo, 43 anos, é uma profissional com formação em Direito e Administração de Empresas, incluindo pós-graduação em Gestão Empresarial. Iniciou sua carreira aos 12 anos, trabalhando em uma empresa de caminhões, e progrediu para se destacar em cargos importantes, como chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e diretora Presidente do Instituto do Legislativo Paulista (ILP). Originária de Votuporanga, SP, Karina é filha de Irene do Carmo, bordadeira, e Antônio, caminhoneiro. Seus objetivos profissionais, incluindo uma carreira jurídica, se entrelaçaram com a trajetória do empresário Carlos Eduardo Pignatari, conhecido como “Carlão Pignatari”, atual deputado estadual.

Após colaborar com Carlão no setor privado, Karina seguiu-o na política, atuando como sua assessora na Alesp. Em 2021, com a eleição de Carlão Piganatari para a presidência da Alesp, Karina do Carmo tornou-se a segunda mulher a ocupar o cargo de chefe de Gabinete da Presidência. Simultaneamente, presidiu o ILP, liderando projetos, como uma rede de colaboração com Câmaras Municipais para treinamentos, e aspirando transformar o ILP em uma Escola Superior para ensinar o processo legislativo.

Karina do Carmo destaca os desafios de conquistar respeito em um ambiente majoritariamente masculino. Com seu conhecimento e com sua bagagem esses anos todos, acredita no poder transformador da política para melhorar a qualidade de vida e vê a atividade política como uma missão. Sua experiência serve de exemplo de superação, abrindo caminhos para outras mulheres e contribuindo para uma realidade mais inclusiva.