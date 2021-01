Cachorro é baleado e socorrido por policial durante operação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um mototaxista de 40 anos foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (28), na rua Marcílio Dias, em Araçatuba (SP). Os policiais foram até o local após receber denúncia anônima informando que havia venda de drogas por delivery .

Os agentes entraram no imóvel e foram atacados por um american terrier (pit bull). O policial atacado atirou na mandíbula do animal, que foi socorrido por uma equipe do Goe (Grupo de Operações Especiais) e levado até uma clínica veterinária. Ele não corre risco de morte.

DELIVERY

Há mais de um mês, os investigadores da Polícia Civil receberam denúncias de que o suspeito estaria comercializando drogas em sistema delivery. O mototaxista já tem passagens por tráfico.

Os policiais passaram a monitorar o suspeito. Eles aguardaram a forte chuva que atingiu a região de Araçatuba passar e flagraram o homem tentando sair com a motocicleta de entrega.

Ao notar que seria abordado, ele tentou fugir e jogar um saco plástico no telhado, mas acabou preso com 30 pinos de cocaína.

No imóvel onde ele estava, os policiais apreenderam uma porção de maconha que estava em uma bota e R$ 213 em dinheiro que seria do tráfico de drogas.

Ele teria confessado que faz as entregas das drogas por delivery, mas afirmou que a chuva prejudicou as entregas do dia.

Em um aplicativo de mensagens, os policiais flagram diversos pedidos para entrega de drogas que vão ser anexados ao inquérito. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.