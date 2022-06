Câmara Municipal presta homenagem ao artista Clayton Borges de Carvalho

Por iniciativa da vereadora Edinalva, Câmara presta homenagem ao artista de muros Clayton Borges de Carvalho, da Art´s Clayton

A sessão da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (13/6) foi marcada por uma justa homenagem de autoria da vereadora Missionária Edinalva Azevedo ao artista de muros Clayton Borges de Carvalho, da Art´s Clayton, pelos relevantes serviços prestados ao município.

Segundo a vereadora, Clayton tem como bagagem sua experiência como pintor de artes em muros. “Ele nasceu em Votuporanga, porém, por muitos anos residiu em Frutal, depois Rio Preto, e nos dias atuais, voltou para sua cidade natal, onde desenvolve seu trabalho com maestria. Já tinha amor pela arte, ficava desenhando os personagens que passavam na TV, era muitas folhas e cadernos cheio de desenhos.

Foi vendo o seu tio e seu pai na profissão de pintores de letreiros (propagandas), que viu que sua arte poderia sair das folhas de caderno e ficar estampadas nos muros da cidade.

Com muita dedicação e sempre acreditando no seu potencial, a arte virou sua profissão, e por mais que o trabalho não tenha o devido valor, principalmente, por questões culturais, sempre acreditou e Deus honrou todo o seu esforço. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de congratular esse personagem de nossa cidade, que leva arte para as ruas, fazendo dos muros suas telas de um museu aberto para todos”, justifica a parlamentar.