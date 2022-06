Morador de Urupês foi preso preventivamente, no Dia dos Namorados, por descumprimento de medida protetiva. “Já tem histórico contra ex-namoradas”, revela delegado

Um personal trainer de Urupês será investigado por divulgar fotos íntimas da ex-namorada por meio de aplicativo de mensagem instantânea. No último dia 12, Dia dos Namorados, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem por violação de medida protetiva. Juntamente com a prisão do personal, a Justiça determinou a apreensão do aparelho celular dele, que será periciado.

Conforme apurado pela reportagem, o educador físico manteve relacionamento com uma jovem de 25 anos, moradora da cidade, por aproximadamente 10 meses. Porém, em maio, a vítima decidiu romper o namoro. A razão seria o ciúme excessivo do rapaz, que obrigava a namorada a mostrar conversas no celular. A vítima disse que, por diversas vezes, teve impressão de ser seguida pelo homem.

O rompimento, no entanto, se transformou em um pesadelo para a jovem, que compareceu à delegacia de Urupês três vezes, entre maio e junho, para relatar perseguições e humilhações. Em boletins de ocorrência os quais a reportagem teve acesso, consta que o personal teria pulado o muro da casa da ex-namorada para esvaziar o pneu da moto dela. Ele ainda chegou a escrever palavra ofensiva no portão da casa da família e riscou a moto da vítima quando ela estacionou na via pública.