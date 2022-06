CARRO DE FUNERÁRIA CAPOTA ENTRE PLANURA E PIRAJUBA

O motorista tentou desviar o veículo de um caminhão para não colidir de frente. O carro da funerária Pax Real saiu da cidade de Barretos e transportava um corpo para o estado de Goiás quando, um caminhão que seguia no sentido contrário fez com que o motorista da funerária desviasse o seu curso para não colidir de frente, perdeu o controle direcional do veículo e acabou capotando. Com a força do impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.

A Unidade Básica de Saúde foi acionada e a vítima passou por procedimentos de primeiros socorros no local e posteriormente encaminhada para a UBS para maiores atendimentos. Segundo informações, apesar do ocorrido, a vítima teve fraturas nas costelas, mas passa bem. Um outro veículo funerário foi acionado para a remoção do corpo que estava sendo transportado e segue para Goías para ser entregue à família.

Fonte: Blog do Portari