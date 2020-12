Justiça manda golpista da internet devolver moto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um morador de Votuporanga que caiu em um golpe pela internet ao vender uma moto conseguiu na Justiça a devolução da motocicleta ‘levada’ pelo pilantra.

Tudo aconteceu quando a vítima anunciou a venda da moto em um ‘famoso’ site de classificados. Logo em seguida o golpista fez contato e se apresentou como ‘policial rodoviário federal aposentado’, tendo negociado a moto para uma terceira pessoa.

Após o negócio ser fechado, e a quantia ser supostamente transferida para a conta bancária da vítima, o dono da moto e o golpista foram até um cartório para a transferência da documentação. Ocorre apesar do comprovante do suposto pagamento, o dinheiro não entrou na conta – foi um depósito falso, do tipo envelope vazio.

O juiz que atua no processo emitiu uma liminar determinando que o golpista devolva a moto, com multa diária por descumprimento de R$1 mil. O registro da moto também foi bloqueado junto ao DETRAN. A íntegra do processo ainda depende de julgamento.

Votutudo: