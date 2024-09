Justiça de SP determina bloqueio de 15 sites de jogos de azar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 15 sites de jogos de azar virtuais, como os do “tigrinho” e do “dragão”, nesta segunda (9). A liminar, da 35ª Vara Cível da Capital, atendeu a pedido de uma associação de jogos e apostas e enviou um ofício à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para suspender os endereços das plataformas.

Os jogos prometem retornos rápidos para os jogadores e, segundo a Adeja (Associação em Defesa da Integridade e dos Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas), as plataformas não possuem regulamentação ou liderança de operação no Brasil.

A Adeja ainda pediu o bloqueio das contas bancárias das empresas, mas a Justiça negou o pedido. O tribunal também deu 15 dias para que as responsáveis pelos sites se manifestem.

“Os fatos narrados na inicial e os documentos que a acompanham demonstram a verossimilhança das alegações da autora no sentido da participação das corrés nos danos sofridos pela coletividade”, afirma o juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, responsável pela decisão.

Após a determinação do magistrado, a Anatel terá que comunicar as operadoras de telefonia para que os sites sejam bloqueados. Apenas dois dos 15 sites incluídos na decisão foram retirados do ar até o início da tarde desta segunda.

Veja quais são os 15 sites bloqueados:

cxxbet.com

hot777.com

7yjogo.com

fresh.casino

1993bet.com

4444king.com

7slots.casino

9f.com

afun.com

amuletobet.com

bbajogo.com

br678.com

iribet.com

ninecasino.com

x1jogo.com