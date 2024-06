O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira (11) uma parceria com Google Pay e Apple Pay. A colaboração visa permitir pagamentos via PIX por aproximação, usando o celular.

Durante um evento promovido pelo Valor Capital Group, em São Paulo, Campos Neto destacou que uma das razões pelas quais os consumidores preferem cartões de crédito ao PIX é a facilidade da ferramenta de aproximação. Além disso, Campos Neto defendeu o diálogo entre países para promover a integração global dos sistemas de pagamento instantâneo.

Na última sexta-feira (7), o BC informou que as transações via PIX atingiram um novo recorde, com 206,8 milhões de operações em um único dia, totalizando R$ 90,9 bilhões. O recorde anterior era de 201,6 milhões de transações – registrado em 5 de abril de 2024.

“Os números são mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, analisou o Banco Central.