Justiça condena a 53 anos acusado de latrocínio em sítio de Votuporanga

Indivíduo foi preso pela Polícia Militar após o crime que vitimou Walcir Ciconi, de 82 anos, e feriu sua esposa de 75, na madrugada de 12 de fevereiro de 2020.

A Justiça de Votuporanga/SP condenou a 53 anos de prisão, por latrocínio, W.O., acusado de assassinar um homem de 82 anos e tentar matar a mulher, de 75 anos, em um sítio localizado na estrada vicinal entre Votuporanga/SP e Floreal/SP, na madrugada de 12 de fevereiro de 2020.

Além da prisão em regime fechado, a sentença determinou que o réu [com 36 anos na data do crime] indenize à família das vítimas em mais de R$ 100 mil.

Conforme noticiado pelo Diário de Votuporanga, à época, Walcir Ciconi e a esposa estavam em casa, quando escutaram um barulho da porta do imóvel sendo arrombada. Ao verificar o que estava acontecendo, o morador foi surpreendido pelo criminoso, que o esfaqueou.

Em seguida, a mulher dele foi rendida e trancada dentro de um dos quartos do imóvel. Em determinado momento, ela pediu para ir ao banheiro, que fica do lado de fora da casa. O criminoso permitiu que a mulher usasse o banheiro, mas a acompanhou. No trajeto, os cachorros do casal atacaram o indivíduo.

A vítima, então, conseguiu correr até o sítio do vizinho, onde pediu ajuda. A Polícia Militar foi acionada e deslocou equipes para a propriedade rural do casal.

Na data do crime, ao Diário, o capitão da Polícia Militar André Navarreti, comentou o desfecho da ocorrência: “Encontramos o indivíduo que tinha arrastado o corpo da vítima para fora da casa, tentando colocar fogo no corpo. Ele fugiu, mas os policiais conseguiram prender. Ele entrou em luta corporal com a polícia, mas foi preso.”

Ainda conforme apurado à época, W.O., era procurado pela Justiça e possuía passagens por tráfico de drogas e furto.