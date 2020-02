Justiça aceita denúncia contra dono do Grupo Petrópolis em ação que investiga lavagem de mais de R$ 1 bilhão

O MPF denunciou o empresário e outras 22 pessoas vinculadas ao Grupo Petrópolis, Antígua Overseas Bank e ao departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht em dezembro de 2019.

A denúncia faz parte da 62ª fase da Operação Lava Jato, que investiga o envolvimento de membros do Grupo Petrópolis, que é proprietário da Itaipava, em um esquema de lavagem de dinheiro desviado de contratos públicos, principalmente com a Petrobras.

A Justiça Federal acolheu parcialmente as acusações contra outros dois envolvidos e rejeitou a denúncia contra um dos acusados.

O G1 tenta contato com os demais citados.

Conforme as investigações, Walter Faria disponibilizava dinheiro em espécie para agentes públicos. Em troca, o empresario recebia dólares pagos pela Odebrecht no exterior.

De acordo com o MPF, o Grupo Petrópolis disponibilizou R$ 124 milhões em propina em forma de doações eleitorais a pedido da empreiteira.

Ainda conforme a denúncia, contas do empresário no exterior também foram usadas para pagamentos de propina envolvendo contratos de navios-sonda da Petrobras.

Ao todo, segundo o MPF, o Grupo Petrópolis pagou em propina R$ 512 milhões. Em contrapartida, recebeu US$ 120 milhões no exterior.

Como forma de acerto de contas, a Odebrecht simulou entre 2012 e 2013 negócios jurídicos fraudulentos com Faria, no valor de R$ 96 milhões, de acordo com a denúncia.

Prisão e soltura

O empresário também foi denunciado pelo MPF por ter auxiliado a Odebrecht no pagamento de propina por meio da troca de R$ 329 milhões no Brasil por dólares em contas no exterior. A denúncia foi feita em setembro de 2019.

O empresário chegou a ser preso, mais foi solto em dezembro após um habeas corpus concedido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.