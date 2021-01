Júlio Sérgio deixa Votuporanguense e assume comando interino do Coritiba

Treinador será auxiliar na comissão permanente do Coritiba e dirigirá interinamente o time contra o Goiás

Em meio a preparação para o Campeonato Paulista da Série A3, Júlio Sérgio deixou o Votuporanguense. O treinador aceitou uma proposta para ser auxiliar técnico da comissão permanente do Coritiba.

Júlio Sérgio já está na capital paranaense e se apresentou aos jogadores. Como o Coritiba está sem treinador desde a saída de Pachequinho, o ex-goleiro terá a missão de comandar a equipe no duelo com o Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O Coxa Branca é o lanterna da competição e o duelo é decisivo.

No Votuporanguense, Júlio Sérgio já estava trabalhando com Caskinha, novo presidente do clube, e Diego Cope, diretor de futebol, na montagem do elenco para a Série A3 do Paulista. Agora, o CAV deve ir em busca de um novo treinador.

Júlio Sérgio chegou ao Votuporanguense após a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Por conta de um problema familiar, o técnico comandou o CAV em apenas uma das últimas três rodadas da Série A2. Na ocasião, o time de Votuporanga acabou rebaixado por apenas um gol de saldo.

Fonte: Escanteiosp.com.br