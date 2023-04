Juiz manda internar adolescentes que furtaram cofre e viatura de delegacia em Paranapuã

Menores invadiram a delegacia para tentar recuperar 400 gramas de cocaína apreendidas com um deles

O juiz Fábio Antonio Camargo Dantas, da Vara da Infância e da Juventude de Jales, mandou internar na Fundação Casa dois adolescentes, de 15 e 16 anos, suspeitos de invadir a delegacia de Paranapuã para roubar um cofre e uma viatura. Inicialmente, eles vão ficar 45 dias na instituição, mas o tempo poderá ser prorrogado, conforme avaliação.

O magistrado considera grave a situação provocada pelos adolescentes ao invadir a delegacia para cometer o ato infracional de furto. “De todo modo, a subtração de uma viatura, a qual, ao que parece, foi incendiada, bem como o ingresso em uma unidade policial, com a danificação do patrimônio, induvidosamente desponta como situação absolutamente invulgar, notadamente diante de todas as intervenções no âmbito infracional já existentes”, diz o juiz na sentença de internação,

Os adolescentes invadiram a delegacia na madrugada de quarta-feira, 19, com a intenção de recuperar 400 gramas de cocaína apreendidas horas antes com um deles. Eles acreditavam que a droga estava armazenada em um cofre dentro do distrito policial. O menor foi apreendido com a droga, mas solto após elaboração do boletim de ocorrência. Seu plano era arrombar a delegacia e levar o cofre para recuperar a cocaína.

Depois de entrar na delegacia, os menores pegaram o cofre e usaram uma viatura para fugir do local. O que os dois não sabiam era que a droga já tinha sido deixada aos cuidados da delegacia seccional de Jales.

A suspeita é de que os adolescentes tinham colocado fogo na viatura e no cofre motivados por raiva após descobrirem que não conseguiriam recuperar a droga. Cofre e veículo foram encontrados abandonados em uma estrada rural de Paranapuã.

Como a PM suspeitou que o jovem que havia sido apreendido tinha participação no arrombamento da delegacia, ele foi pego logo em seguida e teria confessado o ato infracional, além de indicar o amigo que o ajudou.

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br