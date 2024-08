Dono de propriedade é multado por matar de fome mais de 15 bovinos

A Polícia Ambiental aplicou multa no valor de R$ 138 mil ao dono de uma propriedade rural, no bairro Peroba, em Murutinga do Sul (SP). O flagrante foi feito na última segunda-feira (12/8), após uma denúncia de maus-tratos contra animais, durante a Operação Impacto.

De acordo com a PM, a equipe se deslocou até o local com dois médicos veterinários da Secretaria Estadual de Defesa Agropecuária Regional de Andradina (SP). Lá, encontraram 17 bovinos mortos por desnutrição.

A PM Ambiental aplicou a multa, que será encaminhada em desfavor de um proprietário dos animais e auto de infração ambiental. SBT INTERIOR