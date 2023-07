Jovem votuporanguense sofre grave acidente na rodovia Euclides da Cunha

Um jovem votuporanguense de 22 anos de idade, sofreu vários ferimentos após um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado, na rodovia Euclides da Cunha – entre Votuporanga e Valentim Gentil.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o condutor do veículo transitava pela rodovia Euclides da Cunha – sentido Valentim Gentil a Votuporanga, quando embaixo do viaduto, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia, perdeu o controle da direção, vindo a capotar.

O veículo chocou-se violentamente contra a mureta de proteção do viaduto, vindo a tombá-li lateralmente. O motorista foi retirado das ferragens pela equipe de resgate e auto-bomba do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levado ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga pela equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

REPORTAGEM: VOTUNEWS