Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou um jovem de aproximadamente 25 anos gravemente ferido em Votuporanga. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, na alça de acesso da rodovia Euclides da Cunha – SP 320 a marginal José Marão Filho – próximo ao Parque da Cultura (entroncamento das avenidas Francisco Vilar Horta, dos Bancários e Vale do Sol)

O motociclista seguia no sentido da rodovia e, ao entrar na baixada do Canecão, próximo ao bairro Vale do Sol, perdeu o controle da moto, vindo a cair em uma valeta de água pluvial.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada rapidamente a Santa Casa em estado grave.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 517 da rodovia. A polícia investigará as circunstâncias do ocorrido.

