Jovem perde 45 kg em menos de sete meses para realizar sonho de ser policial

Letícia Siqueira de Almeida pesava 124 quilos, superou a bulimia e, agora, aguarda passar no TAF (Teste de Aptidão Física), da PM

Letícia Siqueira de Almeida, de 23 anos, está bombando no TikTok desde maio deste ano, quando começou a compartilhar a rotina de emagrecimento na plataforma. A vigilante, que sempre lutou contra o peso, decidiu mudar a alimentação após um comentário preconceituoso sobre o corpo dela, somada a vontade de realizar um sonho antigo de se tornar policial militar.

“Moro em Adamantina, uma cidade pequena do interior de São Paulo. Uma menina, influenciadora, de uma cidade próxima à minha, disse em uma loja que não sabia como que um rapaz, com quem eu tinha ficado, teve coragem de se relacionar comigo porque eu era gorda. A moça da loja falou para ele, esse menino debochou da situação numa roda de amigos, até que eu soube de tudo. Foi uma situação bem chata e que me afetou muito”, conta ela ao R7.

Além da situação discriminatória, a jovem, que atualmente está cursando o primeiro ano de nutrição, decidiu realizar um antigo sonho de infância. “Meu pai morreu muito jovem, quando eu ainda tinha 1 ano. Ele era da PM, tinha 28 anos e faleceu em atividade. Eu não me lembro dele fisicamente, tudo o que sei são histórias, mas todos dizem que se eu tivesse convivido não teria saído tão parecida com ele. Desde muito pequena, sonho seguir os mesmos passos dele em me tornar policial militar, mas minha avó nunca gostou muito da ideia. Eu também pensava que não conseguiria passar por conta da prova física.”

Perda de peso

Letícia diz que sempre lutou contra o peso. Aos 13 anos, desenvolveu bulimia que só superou depois de dois anos, mas até hoje carrega consigo as sequelas do transtorno alimentar. “É um ciclo horrível, porque você come, vomita, come, vomita e isso é interminável. Até hoje tenho marcas de queloides nas mãos devido à força que eu fazia para colocar tudo para fora. Falo para todo mundo que isso não compensa, eu vivia no hospital.”

Já em dezembro do ano passado, a estudante começou a ler, por conta própria, artigos de nutrição já com a intenção de mudar os hábitos alimentares. Mas, a virada de chave só aconteceu mesmo em abril de 2022, quando decidiu prestar o concurso da PM.

“Minha mãe faleceu em 2019. Estava há bastante tempo morando sozinha, sem emprego e precisava decidir o que ia fazer da minha vida. Pensei e falei: ‘Vou entrar na polícia militar’. Sempre fui atrás de realizar os sonhos que os outros queriam para mim, mas agora eu vou atrás do que eu quero.”

Com 124 kg, Letícia se matriculou em uma academia e mudou a rotina alimentar drasticamente para passar no TAF (Teste de Aptidão Física), da PM — que tem como um dos principais requisitos a isometria em barra fixa. Para passar nesta etapa, a candidata precisa se sustentar na barra apenas com força das mãos e dos braços, sem nenhum auxílio nos pés, por no mínimo cinco segundos, desafio que a estudante não conseguia concluir. Entretanto, quanto mais tempo se mantiver firme, mais pontos o participante acumula, aumentando as chances de aprovação.

Até o momento, a estudante já eliminou 45 kg e, segundo ela, esse resultado é consequência de muita disciplina e dedicação. “Nesses sete meses de dieta, nunca sucumbi às tentações. Só furei a dieta três vezes desde que comecei, em dias muito especiais”, conta ela, que agora almeja ganha mais massa magra para melhor seu desempenho nas atividades do crossfit — esporte que tanto ama.

Foco no TAF (Teste de Aptidão Física)

Com um objetivo quase concluído, agora, Letícia está focada em passar no TAF. Ela já passou no exame de conhecimentos do concurso e foi convocada a participar do teste físico, que acontecerá no dia 15 de dezembro. “Lá em abril, não imaginei que já conseguiria realizar o TAF este ano. Depois que passei na primeira fase, em setembro, eu conversei com meu personal e começamos a intensificar os treinos de membros superiores pensando justamente na fixa. Antes, eu precisava de um elástico para me pendurar, mas agora consigo ficar mais 20 segundo em isometria sozinha, ao ar livre”, comemora.

Se for aprovada no concurso, a estudante deverá se mudar para São Paulo, iniciar o treinamento com os demais convocados. Apesar da futura carreira exigir seriedade, ela não pensa em abandonar os quase 80 mil seguidores que conquistou no TikTok e mais de 95 mil que tem no Instagram.

“Compartilhei meu primeiro vídeo na internet quando já tinha perdido 15 kg depois de muito incentivo do meu treinador. Desde então, os números de visualizações e curtidas não pararam de crescer. Recebo poucos comentários negativos e isso me motiva bastante. Ainda estou aprendendo a lidar com toda essa atenção, mas já é algo que faz parte da minha vida e não pretendo parar, só quero aprender mais sobre as ferramentas de cada rede”, conta.