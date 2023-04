Prefeitura de Votuporanga segue com obra do Centro de Convivência do bairro Boa Vista II

Com investimento de mais de R$1 milhão, previsão de conclusão é para o segundo semestre deste ano

A população de Votuporanga vai ganhar mais um espaço de convivência e lazer, desta vez, os contemplados são os moradores do bairro Boa Vista II. O novo Centro de Convivência que está em construção fica na Rua Jorge Augusto Rigo e conta com uma área de 301,21 m².

A obra faz parte do Programa Qualivida e o valor da obra é de R$ 1.038.00,00, sendo R$ 765 mil de convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, do Governo do Estado de São Paulo, intermediado pelo deputado estadual Carlão Pignatari.

O prédio contará com salão principal, banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços. A construção está na etapa de fundação, o que totaliza até o momento 11% da obra executada.

Qualivida

O Qualivida leva a todo o interior paulista centros de saúde e equipamentos para qualidade de vida, mediante convênios com o Governo do Estado. As Prefeituras indicam os terrenos e adquirem móveis e equipamentos, e o Estado financia a edificação. Custeio e manutenção das atividades são de responsabilidade municipal, com apoio estadual.