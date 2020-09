Jovem morador de Valentim Gentil morre após capotamento de carro na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga

Felipe Lopes Barreto, de 25 anos, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. A causa do acidente será investigada.

Na madrugada deste sábad0 (26), um jovem de 25 anos trafegava com um veículo GM/Celta pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) no trecho entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP, quando no km523 ainda por motivos a serem esclarecidos o carro saiu da pista e capotou.

De acordo com informações, Felipe Lopes Barreto sofreu ferimentos graves e não resistiu, falecendo ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga e posteriormente liberado à família para velório e sepultamento.

A causa do acidente será investigada.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br