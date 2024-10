Jovem é preso suspeito de matar o namorado com cinco facadas nas costas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de 23 anos foi preso temporariamente nesta quarta-feira (9) suspeito de matar o namorado, de 33 anos, em Catanduva (SP). O corpo da vítima, Jonas Miguel Furini, foi encontrado na quinta-feira (3) próximo a um terreno baldio, com cinco facadas nas costas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria fugido com o carro da vítima após cometer o crime. Ele foi localizado em Campinas (SP) e encaminhado para a delegacia da cidade. Em seguida, será transferido para a cadeia de Catanduva, onde permanecerá preso por 30 dias.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal morava junto e, na noite do crime, os dois saíram. O suspeito retornou para a casa da mãe em estado de nervosismo, com a roupa suja de sangue. O cabo da faca utilizada no crime foi encontrado próximo ao corpo da vítima.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Região Noroeste