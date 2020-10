Jovem é preso com 75 pedras de crack em Rio Preto

São José do Rio Preto – Policiais Militares após denúncias, prenderam em flagrante um jovem de 18 anos no bairro Vila Toninho em Rio Preto por porte de drogas. Com o jovem, que está desempregado, foi encontrado 75 pedras de crack e mais uma porção fragmentada da mesma droga.

Além da droga, com o jovem foi encontrado dois celulares da marca Samsung e o valor de R$25. Após ouvir o jovem a PM determinou a prisão em flagrante sem direito a pagamento de fiança. O rapaz foi encaminhado a cadeia da DEIC ficando a disposição da justiça.

DHoje Interior