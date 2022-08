Jovem é preso após furtar 100 litros de combustível de trem

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante após furtar, com mais dois comparsas, 100 litros de diesel do trem, em Rio Preto. O caso foi registrado ontem (6), no bairro Brejo Alegre.

Segundo o boletim de ocorrência, o Centro de Controle Operacional da empresa Rumo informou que o carro ferroviário com várias composições passou pela linha férrea e que o maquinista visualizou 10 galões de 20 litros e um tambor de 100 litros abandonados.

Uma equipe de segurança foi até o local e encontrou o material e uma mangueira plástica de aproximadamente 10 metros de comprimento.

Por volta das 19h, os seguranças retornaram no local e flagraram três suspeitos, que saíram correndo no matagal. Um deles, de 23 anos, foi contido.

O jovem confessou que havia furtado o combustível com os comparsas. A PM foi acionada e encaminhou o suspeito para a delegacia. Ele está preso na carceragem da Deic e deve passar por audiência de custódia.

