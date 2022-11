Jovem é morta a facadas pelo ex em estacionamento de supermercado

Uma jovem de 19 anos, identificada como Karen Milene, morreu após ser esfaqueada na noite desta terça-feira (8), em Araçatuba (SP).

O autor do crime, Henrique Arnaldo de Oliveira, ex-namorado da vítima, fugiu do local do crime, mas acabou preso pela Polícia Militar no apartamento dele.

O crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na Avenida dos Araçás, altura do bairro Santa Luzia, onde Milene trabalhava. A vítima foi socorrida em estado grave e não resistiu. O óbito foi constatado pela equipe médica da Santa Casa. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

Após esfaquear a moça, o autor do crime saiu do local em um Gol branco. Ele seguiu em direção ao bairro Santa Luzia e bateu o carro em um muro no cruzamento das ruas Barão de Piracicaba e São Domingos. Mesmo com o acidente, o acusado saiu correndo e foi para o apartamento dele, no condomínio Parque Apoteose, na estrada do Goulart, ainda no bairro Santa Luzia.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o carro batido. Dentro do veículo foi encontrada a faca usada no crime. Os policiais passaram a procurar pelo acusado no bairro. Pouco tempo depois, ele foi localizado no interior de seu apartamento. Ele aparentava estar muito nervoso e chegou a dizer que havia feito uso de medicamento.

A polícia apurou que o autor esperou a vítima na saída do supermercado. Ele começou a agressão assim que moça chegou ao estacionamento. Karen ainda tentou correr, mas caiu perto dali. Preso, o acusado foi apresentado na Central de Flagrante da Polícia Civil e seria autuado por homicídio consumado. (Com informações do portal RP10)