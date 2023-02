Jovem e adolescente são executados a tiros em Ilha Solteira

Garota de 13 anos e rapaz de 21 anos foram mortos por homens encapuzados

Dois homens armados mataram duas pessoas – entre elas, uma adolescente de 13 anos – em um lote do Assentamento Estrela da Ilha, na zona rural de Ilha Solteira, na madrugada de ontem (23).

De acordo com Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência com tiros na propriedade rural. Ao chegarem no local, viram a adolescente, em um canto da casa, e um homem de 21 anos, no chão da cozinha, ambos com sinais de ferimentos.

Outra jovem, de 17 anos, estava baleada, mas consciente. Ela disse aos policiais que não conseguiu identificar quem fez os disparos, pois os homens estavam encapuzados.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado pelos PMs. No local, os bombeiros constaram a morte do homem e da menina mais nova. A irmã mais velha foi encaminhada em estado grave ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

Na casa, os policiais militares encontraram pequenas quantidades de maconha e cocaína. Os PMs também localizaram em outro lote, duas pessoas que estavam na casa no momento das execuções e conseguiram fugir.

A perícia foi acionada os homicídios registrados no plantão da Delegacia de Polícia. As testemunhas foram ouvidas e liberadas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem de 17 anos.

(Ilha de Notícias )