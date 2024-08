Jovem de Votuporanga será julgado por matar vereador em crime passional

Nathan Leon da Silva Magalhães será julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do vereador de Paulo de Faria, Kleber Ferreira da Costa. O crime, que chocou a cidade de Votuporanga, ocorreu em julho de 2023 e teve como motivação um relacionamento conturbado entre os dois.

De acordo com as investigações, Nathan teria asfixiado Kleber durante um encontro marcado entre eles. Após o crime, ele fugiu com o carro da vítima, mas foi preso horas depois em Novo Horizonte.

A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um desentendimento entre os dois, que envolvia um relacionamento pessoal e uma dívida financeira. Kleber teria ameaçado divulgar fotos íntimas de Nathan, o que teria motivado o jovem a cometer o crime.

A versão de Nathan

Em seu depoimento, Nathan confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Ele afirmou que se encontrou com Kleber para terminar o relacionamento e que, durante a conversa, o vereador teria reagido de forma agressiva, ameaçando-o com uma faca. Diante da ameaça, Nathan, que possui conhecimentos em artes marciais, teria agido em defesa própria, resultando na morte de Kleber.

A decisão da Justiça

O juiz responsável pelo caso entendeu que as provas colhidas indicam que o crime foi cometido com motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por isso, determinou que Nathan seja julgado pelo Tribunal do Júri, onde um grupo de jurados decidirá se ele é culpado ou inocente.

O impacto do crime

A morte de Kleber Ferreira da Costa causou grande comoção em Paulo de Faria e em Votuporanga. O vereador era conhecido por sua dedicação à comunidade e sua morte deixou familiares, amigos e colegas de trabalho enlutados.