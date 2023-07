Jovem de 27 anos morre atropelada por coletivo urbano

Uma jovem de 27 anos morreu atropelada por um coletivo urbano, na manhã desta terça-feira (18), na rua João Carlos Gonçalves, no bairro Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a motociclista e o motorista do ônibus seguiam o trajeto na pista quando fizeram a mesma curva para a esquerda, mas o motorista não teria visto a motociclista e acabou atingindo ela. A jovem foi arrastada por cerca de 10 metros e ficou presa embaixo do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito de Bianca Morelli Tasca no local. O caso está sendo apurado e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Este é o terceiro acidente com vítima fatal envolvendo coletivo urbano neste ano em Rio Preto. Neste domingo (22), Bianca faria 28 anos. Ela deixa a família, o namorado e os amigos.