JOVEM DE 27 ANOS MORRE APÓS CARRO CAIR EM REPRESA EM ARARAQUARA

Tragédia na Represa da Chácara Flora: Jovem de 27 anos morre após acidente de veículo

Neste domingo (17), uma jovem de 27 anos perdeu a vida após cair com um veículo na represa da Chácara Flora, em Araraquara. A vítima, por razões ainda desconhecidas, não conseguiu sair do veículo e, infelizmente, veio a falecer.

As equipes de resgate, incluindo viaturas do Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado (USA), foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Apesar dos esforços, a jovem não resistiu, sendo entubada no local.

Aguardamos novas informações assim que estiverem disponíveis.