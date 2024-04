Na última quinta-feira (11), a polícia de Catanduva foi acionada para investigar a morte de Carolina Stefany Latorre Rosa, de 24 anos, encontrada dentro do banheiro de seu apartamento com sinais de violência. O corpo da jovem apresentava ferimentos no pescoço e no braço.

O irmão da vítima foi quem encontrou o corpo e notificou as autoridades. Um computador encontrado no local foi apreendido como evidência. O Instituto Médico Legal (IML) realizou exames necroscópicos para determinar as circunstâncias da morte.

O enterro de Carolina ocorreu nesta sexta-feira (12), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. A jovem deixa uma filha de cinco anos. A polícia está investigando o caso como homicídio e busca elucidar os fatos.