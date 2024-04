Homem é preso após arrombar e furtar estabelecimento em Votuporanga

Indivíduo que já era conhecido pela Polícia Militar por participação em outros crimes semelhantes, adentrou a loja após quebrar um dos vidros.

Em uma ação rápida a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de arrombar e furtar um estabelecimento comercial localizado na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (3.abr).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência de furto em andamento; a equipe deslocou-se até o local, onde foi constatado que um dos vidros do estabelecimento estava quebrado e o interior da loja todo revirado.

Em seguida, com as características do suspeito em mãos, os PMs iniciaram patrulhamento e conseguiram localizar e abordar o indivíduo, já conhecido pelas autoridades pela prática de furtos em estabelecimentos comerciais. No momento da abordagem, o indivíduo estava em posse de um saco plástico, contendo diversos maços de cigarro e sorvetes, os quais confessou ter furtado do estabelecimento.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da justiça. Diário de Votuporanga