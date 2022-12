Força Tática da PM apreende menor com moto furtada em Votuporanga

Policiais militares da equipe de Força Tática apreenderam na madrugada de Natal, um menor de idade, por furto de motocicleta em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro São João, na madrugada de Natal, a equipe de FT deparou-se com o indivíduo estacionando uma motocicleta sem placa cuja as características eram idênticas de um moto furtada no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga.

Em seguida, após descer da moto, o indivíduo tentou deixar o local acelerando os passos, sendo abordado e submetido a busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado.

Na sequência, após pesquisa foi constatada que a moto havia sido furtada. Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão ao menor de idade, sendo conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça da Vara e Juventude de Votuporanga.

Foto/Reeportagem: Votunews