Jovem de 20 anos termina relacionamento e pula da sacada de sobrado

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) vai investigar o caso de uma jovem de 20 anos que teria pulado da sacada do sobrado onde mora, na noite desta última segunda-feira, (29/05/2023), no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o pai da menina teria acionado equipes de resgate, após encontrar a filha caída no corredor de acesso ao estacionamento do imóvel, por volta das 23h. Ao chegar no local, as equipes encontraram a vítima com vida, consciente, porém, não respondia aos questionamentos. Ela foi socorrida com ferimentos e levada para o Hospital de Base da cidade.

Ainda no local, os policiais encontraram o namorado da vítima, também de 20 anos de idade, que, contou que, tiveram uma discussão momentos antes, terminaram o relacionamento e ela mandou que ele fosse embora do imóvel. Ele então concordou e, quando arrumava os pertences, viu a jovem correndo em direção à sacada, fazendo menção de que iria pular.

O rapaz fala ainda que, saiu correndo em direção à jovem, a agarrou pelo braço, mas mesmo assim ela acabou se jogando. Ele então correu até o local onde ela estava e aguardou a chegada dos policiais.

O caso foi registrado como tentativa de suicídio, porém, a polícia aguarda a recuperação da vítima para poder ser ouvida. Ainda não há informações atualizadas do estado de saúde dela. Gazeta do Interior