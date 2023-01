JOVEM DE 19 ANOS MORRE APÓS LEVAR UMA DESCARGA ELÉTRICA EM CHURRASQUEIRA

Na noite do último domingo, (29), uma jovem, de 19 anos, morreu após levar um choque elétrico no Jardim dos Industriarios em Araraquara.

A jovem identificada como, Carolina dos Santos Oliveira foi encontrada morta na noite deste domingo, no Jardim dos Industriarios, em Araraquara, com sinais no corpo que indicam um acidente doméstico.

Segundo informações, a jovem morreu eletrocutada enquanto usava uma churrasqueira elétrica. O corpo foi encontrado pelo ex-companheiro, que disse a polícia que tentou contato telefônico com a jovem por várias vezes e ela não atendia, ele chegou a falar com uma amiga da vitíma que informou que havia trocado mensagens com Carol e que ela teria dito que tinha comprado carnes para fazer um churrasco e depois não falou mais com ela.

O jovem decidiu ir até o imóvel ver o que teria acontecido e pela fresta do portão viu o corpo dela caído no quintal da residência e a vítima estava sozinha, no momento do acidente ela estava descalça e segurando o fio da churrasqueira elétrica. Desesperado, ele ligou rapidamente para mãe da jovem e informou o que teria acontecido, pediu ajuda de vizinhos e acionou socorro médico.

O SAMU foi acionado e a USA (Unidade de Suporte avançado), compareceu ao local e apenas constatou o óbito. A Polícia Militar e a Polícia Científica também estiveram no local e a polícia civil vai investigar as causas da morte.