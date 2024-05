Acidente na Rodovia Euclides da Cunha deixa uma pessoa morta em Cosmorama

Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (26) na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao KM 493, resultou na morte de uma pessoa. O incidente aconteceu no município de Cosmorama e envolveu um capotamento de veículo.

De acordo com as primeiras informações fornecidas pelas autoridades locais, o acidente aconteceu por volta das 15h30, quando um carro, modelo ainda não identificado, perdeu o controle e capotou diversas vezes. Equipes de resgate foram imediatamente acionadas, mas infelizmente, uma vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A vítima fatal foi identificada como P. E. R. C. Ainda não há maiores detalhes sobre a identidade da vítima ou se havia mais ocupantes no veículo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local realizando os procedimentos necessários para esclarecer as causas do acidente e garantir a segurança dos demais motoristas que trafegam pela rodovia.

A perícia técnica já foi acionada e deverá elaborar um laudo detalhado sobre as circunstâncias do capotamento.

Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.