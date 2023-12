Jovem de 18 anos é presa em flagrante ao esfaquear ex-namorado, de 42

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante, na noite de quarta-feira (6), em Penápolis, após esfaquear o ex-namorado, um operador de computador, de 42. O crime ocorreu na avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, no bairro Village.

A vítima precisou passar por atendimento médico Vídeos foram compartilhados na internet. Policiais militares patrulhavam pela cidade quando, por volta das 19h, receberam a informação que uma pessoa havia sido golpeada com faca e que a possível agressora seria uma mulher.

Populares disseram que a investigada tinha esfaqueado o homem, que foi levado ao pronto-socorro, enquanto ela tinha deixado o local. Nas buscas, os militares acharam a jovem caminhando pela mesma avenida, porém, na altura do Jardim Santo Antônio.

Ela, que estava bastante alterada e abalada, carregava a faca usada no crime, que foi apreendida. A investigada relatou que se desentendeu com o ex e, durante a discussão, ele havia lhe dado um chute na perna, motivo que pelo qual teria sacado a faca e golpeado duas vezes na costa dele.

No PS, os policiais viram que o operador recebia atendimento médico, tendo dois cortes na parte de trás do pescoço. Ele contou que a jovem não aceita o fim do namoro, abordando-o quando seguia para casa, após o trabalho.

O operador disse que a ex pediu para conversar, mas ele recusou e, ao virar de costas, ela golpeou-o na nuca. Neste momento, a vítima correu, mas foi acompanhada pela investigada, que deu uma segunda facada.

A jovem foi levada ao plantão policial para prestar esclarecimentos e, depois, seria encaminhada para audiência de custódia (7). (Por: Ivan Ambrósio/Jovem Pan Penápolis)