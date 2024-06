Jovem com sintomas de dengue morre em UPA de Rio Preto

Segundo uma tia, Eugênia Botelho permaneceu em uma cadeira de rodas o dia todo, até perder os sentidos

Uma jovem de 29 anos, com sintomas de dengue há uma semana, morreu na noite desta

quarta-feira, 5, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Tangará.

Segundo a tia Fátima Rosângela Carvalho Silva, a sobrinha Eugênia Carvalho Botelho foi levada por familiares à unidade de saúde com falta de ar, mas o sintoma foi tratado pelos funcionários como crise de ansiedade. A jovem teria ficado em uma cadeira de rodas do

momento em que passou pela triagem até 17h, quando o quadro de saúde piorou. “Eu implorei para a médica, para a enfermeira, que ela estava passando mal, ela estava com falta de ar. Ela me respondeu que ela já tinha sido medicada e estava com crise de ansiedade. Quando eles viram que minha sobrinha já não reagia, não conhecia mais ninguém, estava até babando, não abria mais o olho, aí que eles correram com ela para dentro, mas não chegou nem a intubar a minha sobrinha. Não deu tempo”, diz.

Para Fátima, Eugênia foi vítima de negligência médica. “Minha sobrinha não teve suporte, eles simplesmente não ligaram. A minha sobrinha era um ser humano, ela não tinha convênio, mas ela era um ser humano. Não tiveram compaixão”.

A morte da jovem entristeceu amigos como Giovani Rezende, que escreveu: “Estou de luto por uma amiga que partiu cedo demais. Fico com o coração destroçado quando penso nos seus planos, nos sonhos que tinha pela frente e na sua alegria de viver”. A família ainda não tem o laudo com a causa da morte. A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria de Saúde sobre a denúncia e aguarda resposta

Joseane Teixeira – [email protected]