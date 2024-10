Jornalista lança livro infantil para estudantes da rede pública municipal de Votuporanga, via Lei Paulo Gustavo

O jornalista André dos Santos Garcia, que atua há 10 anos como Repórter Cinematográfico na Rádio e TV Unifev de Votuporanga, acaba de lançar o livro infantil “Helena e o Mundo Verde e Azul”, uma obra que explora de forma lúdica as principais questões ambientais de Votuporanga, SP.

Com foco na educação ambiental, o livro acompanha Helena, uma menina de sete anos, em uma aventura mágica pelo mundo da sustentabilidade.

A narrativa simples e divertida, com uma abordagem pedagógica, transforma Votuporanga em um cenário de fantasia, onde Helena desvenda mistérios da água, o poder das árvores, descobre os heróis da limpeza urbana, e muito mais.

Nessa viagem literária, Helena se transporta para um mundo fantástico onde ela passa a enxergar tudo a sua volta em tons de verde e azul, observando a natureza de uma forma encantada. Com toques de magia e uma revelação surpresa no final, o objetivo é estimular a imaginação infantil e despertar o interesse pelas questões ambientais.

Inspirada no Programa Município Verde e Azul, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que reconhece boas práticas de gestão ambiental, a obra não segue o formato tradicional de cartilhas ou livros didáticos.

Em vez disso, utiliza a literatura fantástica para tratar de temas como governança ambiental, água, esgoto, resíduos sólidos, arborização, biodiversidade, qualidade do ar, entre outros, ao longo de 14 capítulos recheados de ilustrações coloridas no estilo cartoon.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Turismo 02/2023, o projeto tem como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental I, e já está sendo implantado pela Secretaria de Educação nas escolas da rede pública municipal de Votuporanga.

O secretário municipal da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, falou sobre a importância do livro: “É com grande satisfação que celebramos o lançamento do livro virtual Helena e o Mundo Verde Azul, uma obra que aborda um dos temas mais urgentes do nosso tempo: a preservação do meio ambiente. Este livro é muito mais do que uma simples leitura, é um convite para nossas crianças se conectarem com a natureza, entenderem a importância da sustentabilidade e se tornarem protagonistas na defesa do nosso planeta. Ao inserirmos temas como reciclagem, preservação de ecossistemas e o uso consciente da água e energia no cotidiano escolar, estamos plantando sementes de transformação social. A educação ambiental promovida por livros como este é essencial para que nossas crianças cresçam conscientes de seu papel como cidadãs globais, capazes de tomar decisões responsáveis e promover mudanças positivas em suas comunidades. Tenho certeza de que Helena e o Mundo Verde Azul será uma poderosa ferramenta nas mãos de nossos educadores, enriquecendo as discussões em sala de aula e fortalecendo o compromisso de todos nós com a construção de um mundo mais verde, mais azul e mais justo para as futuras gerações”.

Sobre a experiência de realizar essa obra literária, André Garcia afirma: “Escrever esse livro foi um grande aprendizado. Acredito que cada palavra tem o poder de plantar sementes e sonhos nas mentes das crianças. Transformar ideias em aventuras nas páginas de um livro infantil é muito gratificante e, quem sabe, pode inspirar as novas gerações.”

Com classificação livre, o livro está disponível gratuitamente nos formatos de audiobook, ebook e flipbook. Interessados podem acessar o conteúdo pelo link: https://linktr.ee/andre.garcia