Prefeito, primeira-dama e secretária de Assistência Social se reuniram com entidades nesta quarta para estabelecer um plano de trabalho

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba, se reuniram, na manhã desta quarta-feira (13), na Secretaria Municipal de Assistência Social, com as entidades assistenciais do município para apresentar a nova equipe da pasta, que será comandada pela secretária Meire Regina de Azevedo, e estabelecer um plano de trabalho para os próximos meses.