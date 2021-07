Procurado pela Justiça é preso pela Polícia Militar em Américo de Campos

Ontem (20), durante patrulhamento ambiental pela área urbana do município de Américo de Campos, ao realizar fiscalização de plantel do criador amadorista de passeriforme, após consulta via rede rádio(COPOM), constatou-se que o criador fiscalizado, constava como procurado pela Justiça de Votuporanga, pelo incurso no artigo 303 do CTB (Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado, conduzido a Delegacia de Polícia do município de Américo de Campos, para as demais providências de Polícia Judiciária e decisão da Justiça.

