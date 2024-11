Jogadores vice-campeões da Copa Paulista deixam o elenco da Votuporanguense

Time disputa a Série A2 em 2025; sete atletas negociados e outros no radar de diversas equipes

Depois de perder o título da Copa Paulista para o Monte Azul, a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense, juntamente com a comissão técnica, já iniciou o planejamento visando a disputa do Campeonato Paulista Sicredi Série A2 de 2025, além da Copa do Brasil.

Para a próxima temporada, cerca de sete atletas não farão parte do elenco da alvinegra, comandado pelo técnico Rogério Corrêa.

FORA DOS PLANOS!

Não fazem mais parte do elenco do CAV para o próximo ano os laterais Luizão e Caio Callyman, o zagueiro Guilherme Martins, os volantes Rapchan e Jonatas Paulista, e os atacantes Danilo Mariotto e Wendel Júnior (este acertou seu vínculo com o Itabaiana-SE). Em compensação, estão previstas as contratações de seis reforços. As posições e os nomes não foram divulgados.

ADVERSÁRIOS DO CAV!

Em busca do acesso à Série A1, a alvinegra terá como adversários os seguintes clubes: Capivariano, Ferroviária, Grêmio Prudente, Ituano, Linense, Oeste, Primavera, Portuguesa Santista, Rio Claro, Santo André, São Bento, São EC SAF, Taubaté e XV de Piracicaba. O Conselho Técnico da Série A2 acontecerá na próxima segunda-feira (11), às 11h, no Salão Nobre do Pacaembu.